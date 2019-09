Audition parlementaire : Cho Kuk réaffirme sa volonté de réformer le Parquet

Photo : YONHAP News

L’audition de confirmation de Cho Kuk se déroule actuellement à l’Assemblée nationale, et ce, 28 jours après sa désignation au poste de ministre de la Justice par le président de la République et un jour avant l’échéance pour l’envoi du procès-verbal de l’audience devant le bureau présidentiel.Dans son allocution d’inauguration, l’ancien conseiller de Moon Jae-in aux affaires civiles a d’abord présenté ses excuses pour avoir déçu les citoyens suite à ses actes et ceux de sa famille. Il a par ailleurs affirmé qu’il allait achever la réforme du ministère de la Justice et du Parquet afin de rendre aux citoyens toutes les faveurs dont lui et ses proches ont pu bénéficier jusqu’à présent.Comme prévu, les partis de l’opposition ont concentré leurs questions sur les soupçons pesant sur la fille de Cho. Elle aurait joui d’un certain favoritisme lors des concours d’entrée à des universités prestigieuses et lors de sa vie scolaire. Interrogé sur des prix, une thèse et des postes de stagiaires convoités, qui auraient été manipulés ou accordés exceptionnellement à sa fille, celui-ci a répondu que le prix en question n’était nullement manipulé et qu’il n’avait jamais demandé de telles faveurs à quelconque institution concernée.Quant à la réforme du Parquet, le candidat très controversé au poste de garde des sceaux a estimé qu’il restait encore beaucoup à faire, contrairement aux services de renseignement ou à l’armée, qui ont subi des réformes considérables depuis la démocratisation du pays. Il a affirmé notamment sa détermination de rendre plus indépendant le ministère de la Justice vis-à-vis du Parquet.