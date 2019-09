Chemins de fer : Korail renforce sa coopération avec son homologue russe RZD

Photo : YONHAP News

Une délégation de Korail, l’entreprise publique ferroviaire sud-coréenne, s’est rendue à la 5e édition du Forum économique de l’Est qui s’est déroulé du 3 au 6 septembre à Vladivostok, dans le but d’intensifier sa coopération avec la société des Chemins de fer de Russie (RZD).A cette occasion, le PDG sud-coréen Son Byeong-suk a rencontré son homologue de RZD, Oleg Belozerov. Il lui a exprimé sa ferme volonté de rejoindre le réseau intercontinental reliant l’Asie à l’Europe, tout en expliquant les mesures concrètes visant à mettre en œuvre ce projet.L’entreprise russe a promis d’apporter son soutien à la Corée du Sud qui souhaite adhérer au SMGS et au SMPS, à savoir deux conventions relatives aux transports ferroviaires internationaux, respectivement pour les voyageurs et les marchandises. C’est la prochaine étape que Séoul s’est fixée après être récemment devenue membre titulaire de l'Organisation pour la Coopération des Chemins de Fer (OSJD).RZD a également promis de coopérer pleinement afin que Korail puisse mener à bien son projet pilote de ferroutage qui traverse la Corée du Nord et exploite le chemin de fer transsibérien. Il apportera par ailleurs un soutien sans réserve à l’entreprise sud-coréenne en partageant son savoir-faire nécessaire pour préparer cette liaison intercontinentale.Les deux sociétés ont également convenu de mettre en place des canaux de communication permanents entre leurs groupes de travail afin d’élargir leurs échanges dans les domaines des TIC, de la logistique, de la formation du personnel, etc.