Exportations : la Corée du Sud prévoit un budget historique en 2020

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a décidé d’injecter 1 073 milliards de wons, soit 812 millions d’euros, pour apporter un soutien important aux exportations en 2020. C’est la première fois que ce poste budgétaire dépasse la barre des 1 000 milliards de wons.Cette mesure s’inscrit dans la continuité. En effet, l’exécutif avait affecté 116 milliards de wons, soit 88 millions d’euros, à la relance des exportations dans le cadre de son budget additif fixé en juillet dernier.Selon le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l'Energie, il s’agira notamment de fournir des mesures de soutien adaptées aux trois types de marchés, cela en relation avec les politiques commerciales gouvernementales.D’abord, le gouvernement prévoit d’exploiter la hallyu, la vague culturelle coréenne, comme effet de levier dans les stratégies marketing afin d’augmenter de 30 % les exportations sur les marchés stratégiques étroitement liés aux nouvelles politiques du Sud et du Nord.Ensuite, sur les marchés émergents d’Amérique latine et du Moyen-Orient, il s’agira d’élargir avec harmonie les exportations qui se basent sur la coopération intergouvernementale, comme les aides publiques au développement.Enfin, sur les marchés clés, comme les Etats-Unis, la Chine, le Japon et l’UE, la Corée du Sud tâchera de diversifier davantage ses exportations pour privilégier les produits de technologies de pointe et les produits de consommation haut-de-gamme, cela pour mieux faire face aux variabilités.Par ailleurs, Séoul souhaite trouver des solutions pour les matériaux, les composants et les équipements mis à l’épreuve par les mesures restrictives de Tokyo. L’exécutif favorisera la recherche et le développement (R&D) ainsi que la fusion et l’acquisition (M&A) avec des entreprises étrangères pour faire des secteurs en question une nouvelle locomotive de croissance.