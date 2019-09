Inauguration de la Biennale de design de Gwangju 2019

Photo : YONHAP News

Ce soir est organisée la cérémonie d’ouverture de la Biennale de design de Gwangju 2019, qui se déroulera du 7 septembre au 31 octobre.L’événement est inauguré en présence d’un millier de participants venus de tous horizons. À l’occasion, un grand spectacle en façade d’installations multimédias intitulé « Human Light » aura lieu. Sur la grande place, une œuvre en plastique baptisée « Urban Bloom » a été érigée. Il s’agit d’un jardin en pop-up expérimental visant à insuffler un vent nouveau dans le quotidien de la vie urbaine, pressée et compliquée.L’édition 2019 a pour thème l’« Humanité », une valeur essentielle pour tout individu ou groupe de personnes, et un enjeu crucial pour la communauté internationale.La Biennale de Gwangju propose ainsi de déceler les problèmes sociaux et d’y trouver des solutions d’un point de vue innovant en termes de design. 650 créateurs et 120 entreprises du secteur, venus d’une cinquantaine de pays, présenteront 1 130 œuvres au grand public.