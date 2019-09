Washington ne tolère pas le développement d'armes de destruction massive en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le représentant spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord a critiqué la poursuite du développement des armes de destruction massive nord-coréennes (ADM). Dans un discours tenu le 6 septembre (heure locale) à l’université du Michigan, dont il est diplômé, Steve Biegun a qualifié le développement des ADM de révolte vis-à-vis des normes internationales et de violation des résolutions des Nations unies, tout en mettant en avant la nécessité des négociations entre Washington et Pyongyang.Réaffirmant la position de la Maison blanche qui promet un meilleur avenir au pays communiste en cas de dénucléarisation, le négociateur américain a souligné l’importance d’une coopération entre les deux pays pour vaincre toute animosité. Il a ainsi appelé le régime de Kim Jong-un à revenir à la table des négociations.Concernant les protestations nord-coréennes face aux exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les Etats-Unis, Biegun a expliqué que le rôle des militaires américains basés au Sud, aujourd’hui axé sur la préparation d’une éventuelle guerre, pourrait être réévalué lorsque la menace sur la sécurité disparaîtra de la péninsule coréenne.