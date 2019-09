Xi envoie ses félicitations pour le 71e anniversaire de la fondation du régime nord-coréen

Photo : YONHAP News

A l’occasion du 71e anniversaire de la fondation du régime nord-coréen, Xi Jinping a adressé un message de félicitations à Kim Jong-un.Selon l'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA), le président chinois a exprimé sa volonté d’apporter un plus grand bonheur aux peuples des deux pays en poursuivant une relation à la fois amicale et traditionnelle avec le dirigeant nord-coréen.Évoquant les quatre visites de Kim en Chine et son déplacement de juin à Pyongyang, il s’est dit ravi que les deux leaders affichent une perception globale partagée.Tout en félicitant la révolution socialiste et les progrès réalisés par le peuple nord-coréen sous l’impulsion du Parti des travailleurs depuis l’établissement de la République populaire démocratique populaire de Corée il y a 71 ans, le numéro un de l’empire du Milieu a exprimé sa confiance dans la capacité de la Corée du Nord à obtenir des résultats grandioses.