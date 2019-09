Quatre sud-Coréens portés disparus suite au naufrage d'un navire transporteur de Hyundai Motor aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Un cargo transporteur de véhicules appartenant à Hyundai Glovis Co., la filiale logistique du groupe Hyundai Motor, a chaviré dans la nuit du dimanche au large de la côte sud-est des Etats-Unis.La Garde côtière américaine mène actuellement une opération de sauvetage pour venir à la rescousse de quatre sud-Coréens bloqués à cause du feu dans la salle des machines du Golden Ray. Sur les 24 membres d’équipage, elle a réussi à secourir 20 personnes, dont 13 Philippins et un Américain, qui se trouvaient à bord avec environ 4 000 véhicules.Peu après le naufrage, le consulat général sud-coréen à Atlanta a envoyé des employés sur place. En coopération avec les ministères et organismes concernés, le ministère des Affaires étrangères cherche à connaître la cause de l’accident et à apporter une aide consulaire aux victimes coréennes.