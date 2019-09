La Corée du Sud remet en cause le drapeau du Soleil levant et la radioactivité pour les Jeux paralympiques de Tokyo

Photo : YONHAP News

La délégation sud-coréenne des Jeux paralympiques demandera au Comité paralympique international et au Comité d'organisation des Jeux paralympiques de Tokyo 2020 d'annuler la décision d'employer le drapeau du Soleil levant durant les jeux. C'est ce qu'a annoncé dimanche à Tokyo la chef de la délégation sud-coréenne, devant les journalistes de la KBS, la maison mère de KBS WORLD Radio. Chun Hye-ja a avancé que le drapeau en question, symbole de l'impérialisme japonais, pourrait violer la neutralité politique que tout événement sportif se doit de respecter.Ce n'est pas tout. La chef de la délégation a également fait savoir que la contamination radioactive et le dossier relatif aux îlots Dokdo situés dans la mer de l'Est seraient également abordés. Le Comité olympique de Corée, lui aussi, a déjà contesté le mois dernier ces deux questions lors des séminaires des chefs de délégation des Jeux olympiques de Tokyo.Effectivement, Chun et ses délégués sont arrivés hier dans la capitale japonaise pour une visite de cinq jours, afin de participer notamment à des réunions des chefs de délégation des athlètes des pays participants aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020.