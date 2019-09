La KDI s'inquiète du marasme de l'économie sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Ralentie de novembre 2018 à mars 2019, l’économie sud-coréenne connaît un marasme depuis avril dernier en raison de la faiblesse de la demande intérieure et extérieure. C'est le diagnostic fait par l'Institut du développement de Corée (KDI).Si la production industrielle générale a progressé de 0,5 % en juillet dernier, c’est parce que ce mois comportait à un jour ouvrable en plus. En outre, le coefficient des stocks manufacturiers a atteint 115,2 %, ce qui a bloqué la croissance de la production.Les ventes au détail ont légèrement diminué de 0,3% en juillet en glissement annuel, alors que les investissements dans les équipements ont diminué de 4,7% au cours de la même période.De juillet à août, l'indice de confiance des consommateurs a baissé de 3,4 points pour s'établir à 92,5 et l'importation de biens de consommation n'a augmenté que de 2,9 %, un chiffre trop modeste par rapport à celui du mois précédent avec 13,5 %.