Construction navale : la Corée du Sud, leader mondiale pour le 4e mois consécutif

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud reste leader pour le quatrième mois consécutif dans le secteur de la construction navale.D’après le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie, le pays a remporté le mois dernier 73,5 % des commandes du carnet mondial avec 735 000 tonnes brutes compensées (CGT), l’unité de mesure du secteur.Parmi les différents types de navire, le pays du Matin clair a engrangé l'intégralité des trois commandes de navires transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL) et 13 navires-citernes de GNL sur 14.La Corée du Sud garde également son titre de champion en termes de montant des contrats décrochés entre janvier et août avec une valeur totale de 11,3 milliards de dollars. Elle a ainsi devancé la Chine qui s’est contentée de 10,93 milliards de dollars.Selon le ministère, cette belle performance s’explique par le fait que les chantiers navals sud-coréens gardent leur avantage comparatif dans les navires à haute valeur ajoutée.