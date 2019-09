Trois ans et demi de prison requis contre l'ex-gouverneur de la province de Chungcheong du Sud

Photo : KBS News

La Cour suprême vient de confirmer le jugement de la Cour d'appel qui a condamné l’ancien gouverneur de la province de Chungcheong du Sud Ah Hee-jung à trois ans et demi de prison pour viol. Elle a ainsi reconnu la crédibilité des témoignages de sa secrétaire Kim Ji-eun, victime de dix violences sexuelles entre juillet 2017 et février 2018.Rappelons qu'un tribunal de première instance avait jugé l’homme politique non coupable en août 2018, faute de preuves suffisantes liées à l’exercice de la force de l’accusé contre la jeune femme. Ce verdict a été ensuite renversé par la Haute Cour de Séoul qui a jugé An coupable de neuf accusations sur les dix qui pesaient sur lui, dont celles d'abus de pouvoir et d'attouchements sexuels.Suite à la décision de la plus haute juridiction, l'ex-gouverneur continuera à purger sa peine dans la prison d’Anyang, située dans la province de Gyeonggi.