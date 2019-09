Cho Kuk est nommé nouveau ministre de la Justice malgré la vive opposition politique

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat a approuvé la nomination de six ministres ou officiels de rang ministériel dont celle de Cho Kuk au poste de ministre de la Justice. C’est ce qu’a annoncé en fin de matinée la porte-parole de la Cheongwadae, Ko Min-jung.Cette nomination intervient alors que les procureurs enquêtaient de plus en plus sur les allégations qui pèsent sur Cho et son épouse. En effet, ils sont soupçonnés d’avoir falsifié des documents et recouru à leurs relations personnelles pour aider leur fille à être admise dans des écoles prestigieuses. Est également pointé du doigt leur investissement présumé dans un fonds de capital-investissement.La décision du locataire de la Maison bleue de procéder à la nomination de son ancien conseiller aux affaires civiles, refléterait sa forte volonté de réformer le Parquet, l’un de ses engagements phares. Elle risque pourtant de déclencher une forte protestation des partis d’opposition.D’autre part, ces nouveaux nommés doivent assister cet après-midi à une cérémonie de nomination, sans la présence de leurs conjoints. Le président Moon Jae-in envisage de prononcer un discours adressé à la population à cette occasion. Et demain, les nouveaux ministres participeront pour la première fois au conseil des ministres.