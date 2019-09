La croissance potentielle évaluée entre 2,5 et 2,6 %

Photo : YONHAP News

D'après un rapport de la Banque de Corée (BOK) rendu public aujourd'hui, la croissance effective de la Corée du Sud sera inférieure cette année à la croissance potentielle, qui ne cesse d'ailleurs de baisser de manière accélérée.En effet, le taux de croissance potentielle par an a été évaluée à environ 5,1 % pour la période 2001-2005, 4,1 % pour 2006-2010, et enfin 2,7-2,8 % pour 2016-2020. L'évolution annuelle pour 2019 et 2020, quant à elle, a été estimée entre 2,5 et 2,6 %, ce qui confirme la tendance baissière de la croissance potentielle. La croissance effective est quant à elle estimée à 2,2 %, soit entre 0,3 et 0,4 % de moins.Le phénomène peut s'expliquer par une amélioration peu avancée de la productivité globale des facteurs, tels que les progrès techniques, et le ralentissement de l'augmentation des capitaux et de la main d'œuvre injectées.Selon le rapport, la chute de la croissance potentielle risque de se poursuivre, en raison de la réduction de la population active générée par le vieillissement démographique et le taux de natalité très bas, de la maturation des industries principales du pays et de la contraction des investissements.Il semble donc nécessaire de relancer la productivité à travers une restructuration générale, d'atténuer la réglementation, et de corriger l'inefficacité du marché du travail.