Suneung 2020 : le nombre de candidats atteint son niveau le plus bas

Photo : YONHAP News

Environ 540 000 élèves participeront à l'édition 2020 du test d'aptitude à l'université, appelé « suneung », en Corée du Sud.D’après l’institut des programmes scolaires et de l’évaluation (KICE), un total de 548 734 candidats dont 394 024 lycéens de terminale et 142 271 anciens lycéens, se sont inscrits pour passer ce concours, équivalent du baccalauréat français qui se déroulera le 14 novembre 2019.Ce chiffre représente une baisse de 46 190 inscrits par rapport à l’examen d’entrée à l’université de l’an dernier. Il est même inférieur de 36 000 élèves à celui enregistré en 2008 où le nombre de candidats avait atteint son plus bas niveau.Pour rappel, le nombre de candidats au suneung, qui demeurait entre 600 et 700 000 personnes depuis 2010, est tombé sous la barre des 600 000 inscrits en 2018.