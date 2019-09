Grève générale chez GM Korea

Photo : YONHAP News

Les négociations avec le patronat n’ayant pas abouti, le syndicat de GM Korea, la filiale de General Motors en Corée du Sud, a lancé une grève générale ce matin, et ce pour trois jours. Le mouvement mobilise 10 000 syndiqués dont 8 000 travailleurs ainsi que 2 000 employés de l'entreprise de recherche et de développement nouvellement créée par le constructeur américain.Les ouvriers ont demandé une revalorisation de leur salaire de base de 5,65 % ainsi que le versement d’une prime correspondant à 250 % de leur rémunération mensuelle, entre autres. Ils ont également réclamé des projets de développement de courte ou longue durée liés aux unités de production de l'entreprise.De son côté, GM Korea appelle toujours à un gel salarial, motivé par 4 000 milliards de wons, soit plus de 3,04 milliards d'euros de pertes accumulées ces cinq dernières années.