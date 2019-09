Diffusion aérienne de 500 000 tracts contre la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le mouvement pour la Corée du Nord libre, une association de transfuges nord-coréens installés en Corée du Sud, a lâché samedi matin en direction du Nord 20 grands ballons qui contenaient quelques 500 000 tracts hostiles au pays communiste, 500 pamphlets de même nature, 1 000 billets de 1 dollar américain, 1 000 clés USB, et 1 000 cartes SD.L'organisation a expliqué aujourd'hui qu'elle avait profité du typhon Lingling, qui a frappé la péninsule le weekend dernier à quelques jours de Chuseok, la fête traditionnelle des moissons, et surtout du 9 septembre, l'anniversaire de la fondation du régime.Les tracts adressés aux 20 millions de nord-Coréens critiquent la succession sur le trône par les trois générations de Kim et présentent le développement de la Corée du Sud.