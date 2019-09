Moon Jae-in réaffirme sa volonté de réformer le Parquet en approuvant la nomination du ministre de la Justice

Photo : YONHAP News

Le président de la République a officiellement nommé aujourd’hui Cho Kuk au poste de garde des sceaux. Lors de la cérémonie de remise de lettre de nomination tenue cet après-midi à la Cheongwadae, Moon Jae-in a souligné que Cho avait participé dès le début de son administration à réformer les structures du pouvoir et qu'il pourrait finaliser cet objectif.Le chef de l'Etat a ensuite rappelé que la réforme du Parquet était l'une de ses principales promesses électorales, largement soutenue par les concitoyens. Il est désormais grand temps, pour lui, de créer un Parquet indépendant du pouvoir politique, non pas par la bonne foi de chaque gouvernement mais par un cadre juridique et institutionnel.Moon n'a pas oublié de présenter ses excuses auprès de ses compatriotes, puisqu'il a approuvé la nomination de six ministres ou officiels de rang ministériel sans les comptes-rendus de l'audition parlementaire sur la confirmation des nominations. Il a d'ailleurs déploré que cette dernière soit souvent spoliée par d'autres objectifs que son enjeu initial.Le locataire de la Maison bleue a expliqué que, bien que conscient de la polémique autour de Cho Kuk et de sa famille, il avait décidé d'aller de l'avant afin d'assurer les principes et la cohérence des politiques de son gouvernement. En outre, il a affirmé que retirer cette affectation à Cho aurait constitué un mauvais exemple selon lequel seuls des soupçons peuvent annuler un tel choix.