Pyongyang propose à Washington de renouer le dialogue fin septembre

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord souffle cette fois le chaud sur les négociations de travail avec les États-Unis sur sa dénucléarisation. La première vice-ministre des Affaires étrangères Choe Son-hui a annoncé hier que son pays avait l’intention de renouer les pourparlers fin septembre, en demandant à Washington de venir avec une nouvelle « méthode de calcul ». Elle est la principale interlocutrice des USA dans ces discussions.Dans un communiqué relayé par l’agence officielle du pays communiste KCNA, Choe a précisé que « nous sommes prêts à discuter, de manière globale, en face à face avec les Etats-Unis, des problèmes dont nous avons parlé jusqu’à présent, à une date et en un lieu mutuellement convenus, aux alentours de fin septembre ». Elle a ensuite ajouté vouloir croire que « les Etats-Unis arriveront à la table des négociations avec une proposition qui correspondra à leurs intérêts autant qu’à ceux de la Corée du Nord, et qui sera basée sur une méthode de calcul acceptable pour le Nord ».La haute diplomate a alors évoqué le discours prononcé en avril par Kim Jong-un devant l'Assemblée populaire suprême, le Parlement nord-coréen. Le dirigeant avait alors déclaré qu’« il est essentiel que les États-Unis abandonnent leur méthode de calcul actuelle et nous en proposent une nouvelle. Nous attendrons patiemment jusqu'à la fin de l'année pour que Washington prenne une décision courageuse ».Elle a affirmé croire que depuis, l’administration Trump avait eu suffisamment de temps pour trouver une nouvelle approche et que dans le cas contraire, les négociations bilatérales ne pourraient plus reprendre.