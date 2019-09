Le gouvernement créera un service militaire loyal et égalitaire

Photo : YONHAP News

La Maison bleue s’efforcera de faire du service militaire un système sans faute ni privilèges. C’est la réponse donnée à une pétition lancée sur le site internet de la présidence réclamant l’interdiction d’entrée en Corée du Sud au chanteur américain d'origine coréenne Yoo Seung-jun, également appelé Steve Yoo.Cette pétition inscrite le 11 juillet dernier a rassemblé environ 259 000 signatures en un mois. A titre d’information, la Cheongwadae se doit d’apporter réponse à toute pétition soutenue par plus de 200 000 internautes.Pour rappel, Yoo s’est vu imposer l’interdiction d’entrée dans le pays, soupçonné de tenter d’éviter son devoir militaire en obtenant la citoyenneté américaine en 2002. Il a ensuite porté plainte en octobre 2015 contre le consulat général sud-coréen à Los Angeles qui a refusé de lui délivrer un visa F-4, destiné aux étrangers d’origine coréenne.Le tribunal de première instance et celui de deuxième instance ont donné gain de cause au consulat. Ce verdict a été renversé le 11 juillet dernier par la Cour suprême qui a jugé illégal le fait de refuser la délivrance d'un titre de séjour au chanteur. Suite à cette décision, un procès en deuxième instance aura lieu.Le gouvernement va se prononcer sur le sort de la star compte tenu de la décision de la Justice et des avis des autorités concernées comme le ministère de la Justice et l'Administration militaire des ressources humaines.La Maison bleue s’est enfin engagée à améliorer le système actuel tout en renforçant les sanctions contre ceux qui échappent au service militaire obligatoire.