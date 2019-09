Réponse positive de Donald Trump sur l’offre nord-coréenne

Photo : YONHAP News

La réponse du président américain a été immédiate et positive. Interrogé par la presse à la Maison blanche, Donald Trump a affirmé qu’ « il est toujours bon de se rencontrer » et que « nous verrons ce qui va se passer ». Il en a profité pour vanter une fois de plus ses bons rapports avec Kim Jong-un.Il est donc fort probable que les pourparlers nord-coréano-américains reprennent bientôt. Ce à quoi les deux leaders s’étaient d’ailleurs engagés lors de leur rencontre surprise à Panmunjom fin juin.Cependant, un nouveau bras de fer pourrait commencer au sujet de la nouvelle « méthode de calcul » demandée par le pays communiste.