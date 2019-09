Une commission sur la prévention du suicide voit le jour sous la tutelle du Premier ministre

Photo : YONHAP News

Une commission dédiée à la politique de prévention du suicide a vu le jour. Il s’agit d’une organisation interministérielle placée sous la tutelle du Premier ministre. Sa toute première réunion présidée par Lee Nak-yon s’est tenue hier dans l’après-midi. A cette occasion, le chef du gouvernement a souligné l’importance de resserrer les mailles de sécurité au niveau communautaire afin de prévenir le suicide.La commission établira une liste des zones et des individus à risque en se basant sur le résultat d’une étude exhaustive sur les personnes qui se sont suicidées et qui sera terminée d’ici la fin de l’année. Ensuite, elle mettra en lien les populations concernées et les centres communautaires spécialisés dans la santé mentale.Le gouvernement va également apporter des soutiens administratifs, juridiques, sanitaires et financiers aux familles des personnes qui ont mis fin à leurs jours.Enfin, des équipes d’intervention seront disponibles 24h/24 tout au long de l’année afin de répondre rapidement aux situations urgentes.