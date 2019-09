69 % des Américains pour le renforcement ou le maintien des troupes US en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Sept Américains sur 10 pensent que les troupes américaines stationnées en Corée du Sud doivent être renforcées ou maintenues à leur niveau actuel. C’est en tout cas ce que montrent les résultats d’un sondage réalisé par le think tank américain « Chicago Council on Global Affairs ».De manière plus détaillée, 12 % des personnes interrogées ont répondu qu’il faudrait augmenter leurs effectifs et 57 % se sont déclarés en faveur de leur maintien au niveau actuel.Ils sont seulement 16 % et 13 % à avoir parlé respectivement de réduction et de retrait. Actuellement, 28 500 soldats américains sont déployés dans le sud de la péninsule.À la question de savoir s’ils sont d’accord sur la mobilisation des forces de leur pays pour défendre la Corée du Sud en cas d’attaque nord-coréenne, 58 % des personnes sondées ont répondu par l’affirmative.L’enquête a été réalisée en ligne du 7 au 20 juillet auprès de 2 059 Américains âgés de 18 ans et plus, avec le soutien de la Korea Foundation, un organisme affilié au ministère sud-coréen des Affaires étrangères.