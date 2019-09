Conflit commercial : le Japon serait officiellement rayé la semaine prochaine de la liste blanche de la Corée du Sud

Photo : KBS News

C’est la dernière ligne droite. Le gouvernement met la dernière main à l’amendement de son ordonnance sur le commerce des matériaux stratégiques. Un texte qui vise à exclure le Japon de sa liste blanche regroupant ses partenaires de confiance.A en croire le ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur, il pourra publier l’amendement au journal officiel la semaine prochaine au plus tôt et ainsi le faire entrer en vigueur. Si tel est le cas, le pays du Soleil levant ne pourra plus bénéficier d’avantages commerciaux.Le ministère avait notifié le 14 août la révision de l'ordonnance, qui prévoit une nouvelle classification des importateurs des matériaux en question. Ceux-ci seront désormais divisés en trois groupes, contre deux actuellement. Le Japon figurera seul dans la nouvelle catégorie des nations pouvant bénéficier des procédures simplifiées seulement dans des cas exceptionnels.