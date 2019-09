NHRCK : l’annonce de la défection de 12 serveuses nord-coréennes en 2016 a été faite sur ordre du NSC

Photo : YONHAP News

Retour sur l’affaire de la défection en groupe de 12 serveuses nord-coréennes en Corée du Sud.L’affaire se passe le 8 avril 2016, cinq jours avant les législatives générales et sous l’administration de la présidente conservatrice destituée Park Geun-hye. Le ministère de la Réunification annonce alors la défection vers le Sud d’employées d’un restaurant nord-coréen en Chine, accompagnées du gérant. Une annonce qui n’a eu de cesse de susciter beaucoup d’interrogations. Certains soupçonnent alors le service national du renseignement sud-coréen (NIS) d’être impliqué, dans l’unique but d’influencer les élections au profit des conservateurs.Plus de trois ans après l’affaire, la Commission sud-coréenne des droits de l’Homme (NHRCK) a confirmé que le ministère avait bien fait une telle annonce sur instruction du Conseil de sécurité nationale de la Cheongwadae de l’époque. Une procédure qui allait contre l’usage établi.La NHRCK considère cela comme une violation de deux lois, l’une sur le NIS, l’autre sur la protection des données personnelles. En conséquence, elle a confié cette enquête au procureur général. Le conseiller à la sécurité nationale et le patron du renseignement de l’époque devraient être entendus.La commission a par ailleurs affirmé ne pas avoir pu vérifier si les soupçons, selon lesquels le NIS a « planifié » la défection des jeunes femmes nord-coréennes, sont fondés ou non, faute de preuves suffisantes.Elle a ainsi rejeté l’accusation formulée par la Minbyun, l’association des avocats sud-coréens pour une société démocratique. Celle-ci avait mis en avant l’implication illicite d’une organisation de l’Etat sud-coréen dans cette affaire.