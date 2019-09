Un concert pour la paix organisé au cœur de la DMZ

Photo : KBS News

À l’approche du 1er anniversaire de la signature de l’accord militaire intercoréen conclu le 19 septembre 2018, un concert spécial a eu lieu hier à la gare de Dorasan, située tout près de la frontière avec la Corée du Nord. Il s’agit de l’unique gare située dans un secteur à accès restreint.Dans l’espoir de voir la ligne ferroviaire intercoréenne être un jour reliée, plusieurs artistes sud-coréens et étrangers aux styles hétéroclites se sont produits en concert avec pour commencer le violoncelliste Yo-Yo Ma et le duo féminin de k-pop Rooftop Moonlight. Le célèbre musicien américain d'origine chinoise a interprété une suite pour violoncelle de Bach puis « Longing for Mount Geumgang » dont les paroles expriment le souhait d’une réunification des deux Corées, avec de jeunes musiciens venus du Nord.Le pianiste d’origine nord-coréenne Kim Cheol-woong, qui a fait défection au Sud en 2002 était également présent. Quant à Ahn Sook-sun, la grande dame de pansori, l’opéra coréen traditionnel, elle a chanté « Arirang » en collaboration avec le pianiste Lim Dong-chang.Ce concert pour la paix et l’harmonie organisé près de la frontière intercoréenne a réuni environ 400 spectateurs, dont des membres de familles séparées, des militaires et des étudiants.