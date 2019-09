Les représentants de Washington et de Séoul pour le dossier nucléaire nord-coréen poursuivent leur discussion

Photo : YONHAP News

Les représentants des États-Unis et de la Corée du Sud pour le dossier nord-coréen ont échangé ce matin au téléphone dans un contexte où la première vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Choe Son-hui, se montre favorable à la reprise du dialogue avec le gouvernement américain d'ici la fin du mois de septembre au sujet de la dénucléarisation de son pays.Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, le dialogue entre Lee Do-hoon et Steve Biegun portait principalement sur l’actualité récente de la péninsule coréenne. Les deux hommes se sont engagés à se retrouver bientôt pour poursuivre leurs discussions.A travers un communiqué publié par la KCNA, l’agence officielle du pays communiste, Choe s’est dite être disposée à reprendre les négociations globales sur la dénucléarisation, en souhaitant que Washington lui propose une alternative répondant aux intérêts des deux pays.Actuellement, le dialogue entre Pyongyang et Washington reste dans l'impasse depuis la rencontre surprise entre Kim Jong-un et Donald Trump fin juin à Panmunjom.