Météo : pluie au nord et soleil au sud

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est coupée en deux en ce mardi 10 septembre avec un front pluvieux qui s’étend sur toute la partie nord jusqu’à la moitié est, et du soleil du centre-ouest au sud-est. Les précipitations devraient atteindre les 50mm par heure jusqu’à mercredi matin.Séoul, qui passe la journée sous la grisaille et la pluie, enregistre 28°C cet après-midi, proche de Busan, à l’autre bout du pays, qui compte 30°C mais un temps ensoleillé. Du côté de Daegu, il fera une chaleur étouffante avec 33°C, et 30°C à Daejeon et sur l’île de Jeju.