Moon Jae-in préside un deuxième conseil des ministres « sur le terrain »

Photo : YONHAP News

Moon Jae-in a présidé aujourd’hui le conseil des ministres à l’institut des sciences et de la technologie, connu sous l’acronyme KIST, dans le nord de Séoul. Un geste interprété comme une volonté de soutenir la production nationale de matériaux, de pièces détachées et d’équipements face aux restrictions japonaises sur les exportations de ces produits vers la Corée du Sud.C’est la deuxième fois depuis février que le chef de l’Etat préside une réunion « sur le terrain ».Moon a alors souligné que le renforcement de la compétitivité de ces industries permettrait de poser les bases d’un siècle d’économie nationale, au-delà des relations avec le Japon. Dans la foulée, il a affirmé que son gouvernement augmenterait de manière ambitieuse ses investissements et son soutien financier pour le développement international des entreprises spécialisées dans ces domaines.Le tout nouveau ministre de la Justice Cho Kuk, officiellement nommé hier en dépit des critiques farouches de l’opposition, était également présent. Le KIST est l’un des établissements soupçonné d’avoir délivré à sa fille un faux certificat de stage.L’exécutif a par ailleurs décidé en conseil des ministres de mettre en place une commission présidentielle en charge du renforcement des industries en question.