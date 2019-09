La tension politique est palpable après la nomination de Cho Kuk

Photo : YONHAP News

La tension est encore montée d’un cran entre le parti au pouvoir et l’opposition après la nomination officielle, hier, de Cho Kuk, au poste de ministre de la Justice. Une nomination vigoureusement contestée, en particulier par les deux mouvements conservateurs, le Parti Liberté Corée (PLC) et le Bareun-Avenir.Dans une conférence de presse tenue aujourd’hui, le patron du PLC a dénoncé un « choix menant à la dictature ». Hwang Kyo-ahn a alors affirmé que toutes les forces devraient s’élever contre ce dérapage du gouvernement de Moon Jae-in. Dans la foulée, il a proposé de créer une coalition nationale à laquelle prendront part les partis d’opposition, les associations de citoyens et les organisations sociales, entre autres.A l’issue de la conférence, il est allé rencontrer son homologue du Bareun-Avenir, Sohn Hak-kyu, afin de solliciter sa coopération.De son côté, la chef du groupe parlementaire du PLC a annoncé qu’elle formerait une union contre Moon et Cho afin de déposer une motion de censure contre ce dernier.Le Bareun-Avenir a quant à lui décidé d’organiser ce jeudi et tous les samedis des manifestations à la bougie sur la place de Gwanghwamun en plein centre de Séoul.Dans le camp d’en face, le Minjoo, la formation présidentielle, a reproché aux deux mouvements de se venger.