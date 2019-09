Pyongyang remplace un de ses représentants suppléants pour le Bureau de liaison intercoréen

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord aurait récemment remplacé un de ses deux représentants suppléants pour le Bureau de liaison intercoréen de Gaeseong. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui un responsable du ministère sud-coréen de la Réunification. Il a précisé que ce changement était intervenu fin juillet.Après l’ouverture du bureau en septembre 2018, le Nord a nommé un représentant et ses deux suppléants. Toutes les deux semaines, ces deux remplaçants faisaient l’aller-retour, l’un après l’autre, entre Pyongyang et Gaeseong pour prendre part à des rencontres hebdomadaires avec le Sud.Cependant, après l’échec du sommet de Hanoï entre les dirigeants nord-coréen et américain, ils ne s’y étaient plus rendus. A leur place, un troisième représentant intérimaire faisait le déplacement. Ce poste a également été supprimé.