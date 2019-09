Le Parquet ouvre des enquêtes suite aux violences physiques qui ont eu lieu au Parlement en avril

Photo : YONHAP News

L’affaire des violences physiques survenues au Parlement en avril dernier est dorénavant portée devant le Parquet.Après quatre mois d’enquêtes, la Police de Séoul a pris cette décision à la demande du ministère public. Pendant cette période, elle avait envoyé une lettre de convocation à un total de 98 députés et 10 de leurs assistants. Seulement 36 d’entre eux se sont présentés à la police. Parmi eux, 30 députés du Minjoo, le parti au pouvoir, et 3 du Parti pour la Justice, une formation progressiste minoritaire.Retour sur les faits : l’Assemblée nationale a décidé fin avril de débattre en processus rapide, dit « fast-track », des réformes électorales et judiciaires. Des échauffourées ont alors eu lieu entre les élus des deux camps rivaux. Après de violents affrontements, ils ont porté plainte les uns contre les autres. Par conséquent, la police a ouvert en mai les premières enquêtes.