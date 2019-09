Donald Trump limoge son conseiller à la sécurité nationale John Bolton

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis a brutalement limogé son conseiller à la sécurité nationale. Donald Trump a fait cette annonce dans un message publié hier sur son compte Twitter.Il y explique avoir informé John Bolton qu’il n’avait plus besoin de travailler à la Maison blanche avant de lui demander puis obtenir sa démission.Le dirigeant a justifié sa décision par des divergences avec son désormais ex-conseiller. « J’étais en désaccord avec nombre de ses suggestions, comme d’autres au sein de mon administration », a-t-il précisé. Il l’a ensuite remercié avant d’ajouter qu’il nommerait son successeur la semaine prochaine.Faucon revendiqué et partisan d’une ligne dure notamment avec la Corée du Nord, John Bolton a ainsi quitté son poste 18 mois après avoir été nommé.Dans un tweet, il a de son côté annoncé avoir lui-même proposé sa démission la veille et que Trump lui avait répondu d’attendre le lendemain.Quoi qu’il en soit, les rumeurs de son départ couraient depuis quelques mois. La liste de ses différends avec le locataire de la Maison blanche n’a cessé de s’allonger. Les sujets de désaccord entre eux concernaient la Corée du Nord, l’Iran et le Venezuela, entre autres.La question est de savoir si ce limogeage entraînera ou non un changement dans la politique nord-coréenne de l’administration Trump.