Golden Ray : les quatre derniers sud-Coréens secourus ont survécu à des conditions infernales

Photo : YONHAP News

Les quatre derniers membres d’équipage sud-coréens du Golden Ray ont tous quitté hier l’hôpital où ils ont été aussitôt admis après avoir été miraculeusement secourus. Ils sont restés coincés pendant 41 heures dans le cargo, après son chavirement dimanche au large de la côte est des Etats-Unis.C’est à l’agence de presse AP qu’ils ont raconté leur cauchemar. Ils expliquent avoir combattu une chaleur extrême dans l’obscurité totale, en attendant que les garde-côtes locaux leur viennent en aide.Le président sud-coréen a écrit une lettre de remerciement à Donald Trump ainsi qu’au commandant des gardes côtières américaines (USCG), l’amiral Karl Schultz. Selon sa porte-parole, Moon Jae-in a rendu hommage à l’opération de sauvetage rapide et au courage des secouristes.Selon la Cheongwadae, le gouvernement de Séoul travaillera dorénavant en étroite coopération avec les autorités américaines concernées pour apporter son soutien aux membres d’équipage du navire et à leurs familles. Il fera aussi tout son possible pour déterminer les causes de l’accident.À noter que le Golden Ray est propriété de Hyundai Glovis, filiale logistique du constructeur automobile sud-coréen Hyundai Motor. Il s'est couché sur son flanc bâbord au large de la ville de Brunswick, en Géorgie, mais heureusement dans des eaux peu profondes. Un incendie s'est ensuite déclaré à bord. Les dix-neuf autres membres d'équipage ainsi que le pilote du navire américain avaient préalablement été secourus à l'aide d'un hélicoptère.