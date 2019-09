La Corée du Sud a enregistré 450 000 nouveaux employés en août

Photo : YONHAP News

Le nombre de personnes ayant intégré le marché du travail s’est accru de 450 000 en août dernier en glissement annuel. Soit le niveau le plus élevé depuis mars 2017. D’après l’Institut national des statistiques (Kostat), le chiffre s’établit à 27,35 millions, enregistrant une hausse de 452 000 personnes employés.Le taux d’emploi chez les plus de 15 ans était de 61,4% avec une augmentation de 0,5 point sur un an. Celui pour les 15 à 64 ans, la référence utilisée par l’OCDE a également progressé de 0,5 % pour atteindre 67 %.Quant au nombre de personnes sans-emploi, il a reculé de 275 000 pour s’élever à 858 000. Le taux de chômage de la population active a ainsi baissé d’un point pour atteindre 3 %.Par secteur, le domaine de la santé et des services de protection sociale a recruté 174 000 nouveaux employés et l’hôtellerie et la restauration 104 000. Dans l’autre sens, le commerce en gros et au détail, l’administration publique et l’industrie financière ont embauché moins de travailleurs par rapport à il y a un an. S’agissant de l’industrie manufacturière, elle a enregistré sa plus faible diminution depuis avril 2018 avec seulement 24 000 nouveaux emplois.Par tranche d’âge, les plus de 60 ans sont les plus nombreux à avoir trouvé un travail. Les autres catégories d’âges ont vu leur chiffre progresser hormis les trentenaires et les quadragénaires.