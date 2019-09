Quatre candidats en lice pour le rachat d’Asiana Airlines

Photo : YONHAP News

On en sait maintenant un peu plus sur les résultats de l’appel d’offres préliminaire concernant la vente d’Asiana Airlines. Quatre candidats ont été retenus pour son rachat. Au total, cinq dossiers de candidatures avaient été déposés.Il s’agit du groupe Aekyung, d’un consortium entre Hyundai Development Company et Mirae Asset Daewoo, de celui dirigé par le fonds d’investissements privé KGGI et enfin d’un autre groupement mené par Stonebridge Capital, qui est lui aussi un fonds d’investissement privé.Kumho Industrial, le premier actionnaire de la deuxième compagnie aérienne sud-coréenne, les a informés de cette sélection. Ces quatre repreneurs potentiels pourront mener des audits et des vérifications sur les bilans de la société afin de chiffrer avec précision leur future offre.Kumho envisage de choisir son négociateur prioritaire en novembre en vue d’achever, si possible, toutes les procédures nécessaires pour la vente du transporteur aérien avant la fin de l’année.