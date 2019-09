Biennale de l'architecture et de l'urbanisme de Séoul : six ambassades ouvrent leur porte au public

Photo : YONHAP News

La Biennale de l'architecture et de l'urbanisme de Séoul 2019 se déroulera du 20 au 29 septembre sur le thème « un autre territoire de Séoul ».A cette occasion, six ambassades étrangères dans la capitale sud-coréenne seront ouvertes au public. On y retrouve notamment celle du Royaume-Uni ayant la plus longue histoire parmi ces édifices. Elle a été bâtie il y a 129 ans. L’ambassade de France, conçue par le maître de l’architecture contemporaine sud-coréen Kim Joong-up, accueillera également des visiteurs. Recevront également des visiteurs les ambassades de Suisse, des Etats-Unis, du Canada et d’Egypte.La municipalité de Séoul rendra accessible au public les lieux utilisés pour les échanges entre les missionnaires étrangers et les citoyens coréens. Ce sera le cas de la cathédrale Jésus Sungsim dans la rue de Wonhyo qui a plus de 100 ans et le séminaire Yongsan, la plus ancienne école du genre.Les visiteurs qui souhaitent découvrir ces endroits historiques peuvent s’inscrire sur le site d’Openhouse Seoul (https://www.ohseoul.org/) à partir de 14h le 16 septembre.