Crise climatique : plus de 600 intellectuels tirent la sonnette d’alarme

Photo : YONHAP News

Les intellectuels et les chercheurs sud-coréens se mobilisent pour le climat. Ils exhortent leur gouvernement à se mettre en état de crise et à agir activement face à cette urgence.664 d’entre eux ont publié lundi une déclaration en ce sens. Ils y indiquent que le climat de la Terre change rapidement au point que ses conséquences se font déjà sentir dans notre vie quotidienne et que nous vivons non pas un réchauffement climatique mais une véritable crise environnementale.Ils ont souligné dans le même temps que cette crise était désormais une réalité palpable et qu’afin d’y faire face efficacement, il fallait prendre conscience du fait qu’elle est aussi liée à d’autres grandes crises : énergétique, alimentaire et celle de l’eau.Selon eux, la Corée du Sud est en retard dans la lutte contre le réchauffement par rapport aux pays qui ont déjà déclaré cette année l’urgence climatique, comme le Royaume-Uni, l’Irlande, le Canada et la France. Elle doit donc réfléchir profondément à ses politiques en matière de changement climatique et de transition énergétique.Ces intellectuels et chercheurs ont également manifesté leur soutien à la grève pour l’action pour le climat. Ils ont appelé le gouvernement à établir au plus vite un objectif zéro émission de gaz à effet de serre et à revoir en même temps sa politique de lutte contre le réchauffement climatique.