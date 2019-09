Onu : Pyongyang accepte la recommandation de Séoul sur les familles séparées

Photo : YONHAP News

Le Conseil des droits de l’Homme des Nations unies a auditionné cette année encore la Corée du Nord dans le cadre de son Examen périodique universel (EPU). Un mécanisme qui instaure un examen systématique, tous les cinq ans, de la situation des droits humains dans chacun des Etats membres de l’organisation internationale.A l’issue de cette audition, le régime communiste a reçu un total de 262 recommandations formulées par 94 nations. Mais il n’en a accepté que 132. Parmi les 130 autres qui ont été refusées ou qui l’ont été de facto, 63 portent sur la fermeture des camps de prisonniers politiques et la suppression des travaux forcés.Une chose à noter : le pays communiste a accepté la recommandation de son voisin du Sud, qui l’avait appelé à coopérer avec Séoul pour appliquer les accords intervenus lors des sommets intercoréens, en particulier pour régler la question des familles séparées par la guerre, de part et d’autre du 38e parallèle.Pyongyang a cependant refusé une autre recommandation de Séoul, à savoir celle sur les dossiers des sud-Coréens emmenées contre leur gré dans le nord de la péninsule et des prisonniers de guerre.