CPJ : la Corée du Nord est le deuxième pays le plus censuré au monde

Photo : YONHAP News

Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a publié hier un rapport sur les dix pays les plus censurés au monde. La Corée du Nord s’est classée deuxième dans cette liste derrière l'Érythrée.L’étude a pris en compte la loi sur l’emprisonnement et la censure des journalistes ainsi que la limite de l’accès à Internet et aux réseaux sociaux, entres autres.A en croire l’association, l’article 67 de la constitution de Pyongyang stipule la liberté de la presse, mais les journaux, les périodiques et les émissions du royaume ermite se basent principalement sur les articles de l'agence de presse nord-coréenne KCNA. Celle-ci diffuse dans la plupart des cas des annonces et des activités des dirigeants politiques et consacre peu de place à l’actualité étrangère.Toujours selon le CPJ, seules les élites politiques ont accès au web et certaines écoles et établissements publics peuvent se connecter à la toile sous le contrôle rigide du régime.Se retrouvent également dans cette liste le Turkménistan, l’Arabie Saoudite, la Chine, le Vietnam, l’Iran, la Guinée Equatoriale, le Belarus et Cuba.