VOA : l’Onu approuve l’envoi d'équipements médicaux en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le Comité des sanctions contre la Corée du Nord du Conseil de sécurité des Nations unies a autorisé le 5 septembre à l’association caritative Ignis Community l’envoi d’une aide humanitaire vers le royaume ermite. C’est ce qu’a rapporté la Voix de l'Amérique (VOA) aujourd’hui.L'ONG américaine prévoit d’y transporter des équipements médicaux et des appareils de réhabilitation. Des instruments qui permettront de finaliser la construction de l’Institut de recherche sur le traitement de la colonne vertébrale et des troubles du comportement dans l’université de médecine de Pyongyang. Ce projet est en cours depuis 2013. Cet organisme de secours profitera de l’exemption des sanctions pour six mois.Ignis Community est enregistrée au ministère sud-coréen de la Réunification en tant qu’entité juridique sous le nom de Sunyanghana.