L’OMC donne gain de cause à Séoul contre Tokyo sur le différend autour des valves pneumatiques

Photo : YONHAP News

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a rendu un verdict favorable à Séoul sur le litige l’opposant à Tokyo autour du dumping des valves pneumatiques japonaises.Selon le rapport publié par l’Organe d’appel de l'OMC hier, heure locale, l’imposition des droits de douane de la Corée du Sud sur ces produits ne viole pas les accords de l'organisation dans la plupart des enjeux clés, à savoir huit sur neuf. Le panel en question a donc maintenu le premier jugement prononcé en avril 2018 par l’Organe de règlement des différends (DSB), institut de première instance. Alors que la structure a reconnu l’argument du Japon en matière d’effets de prix, elle a donné gain de cause à Séoul à propos de la causalité. Cette décision définitive sera adoptée par le DSB sous 30 jours.Les valves en question constituent des pièces détachées du système de pression de l’air qui servent dans le secteur de l’automobile et de la machinerie générale. En 2015, le pays du Matin clair a décidé d’imposer des droits anti-dumping de 11,66 à 22,77 % sur les marchandises nippones sur les cinq prochaines années et en juin 2016, l’archipel a saisi l’OMC sur cette affaire.