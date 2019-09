Shinzo Abe remanie son cabinet et nomme plusieurs figures de droite

Photo : YONHAP News

Au Japon, Shinzo Abe a procédé aujourd’hui à un remaniement ministériel, le neuvième et le plus important depuis qu’il a retrouvé son poste de Premier ministre en décembre 2012.Il a remplacé 17 des 19 membres de son cabinet. Les deux ministres maintenus à leur poste sont Taro Aso, le vice-Premier ministre et ministre des Finances, et Yoshihide Suga qui est le secrétaire général du gouvernement.Toshimitsu Motegi, ministre chargé de la Revitalisation économique, dirigera désormais la diplomatie nippone, succédant à Taro Kono qui prendra quant à lui le fauteuil de ministre de la Défense.Parmi les nouveaux arrivants, il y a des figures considérées comme ayant une vision bien à droite de l’Histoire. Cela risque d’envenimer encore les relations Séoul-Tokyo, alors que les deux pays voisins ont déjà engagé une querelle vis-à-vis de leur passé.