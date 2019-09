Hong Nam-ki estime que l’augmentation des emplois est un changement significatif

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l'économie s’est réjoui de l’augmentation des emplois en août, la qualifiant de « changement significatif » sur fonds de conditions intérieures et extérieures difficiles.Lors d’une conférence économique tenue aujourd’hui, Hong Nam-ki attribue cela aux effets de la politique budgétaire active du gouvernement. Hong qui exerce également les fonctions de ministre des Finances a estimé que le marché de l’emploi s’était amélioré aussi bien quantitativement que qualitativement. Il a tout de même reconnu que l’économie sud-coréenne était toujours confrontée à des risques baissiers croissants.Selon lui, afin de tenter de sortir le pays d’une telle situation, l’exécutif poursuivra ses efforts, en menant plusieurs politiques en ce sens. Il s’agira de revigorer l’économie, créer davantage d’emplois, mieux redistribuer les revenus ou encore réformer les structures économiques.Toujours dans cette optique, il a fait remarquer qu’une enveloppe de 2 700 milliards de wons serait débloquée entre 2020 et 2022 dans la recherche et le développement des industries de matériaux, de pièces détachées et d’équipements et dans la fusion-acquisition des entreprises étrangères de ce secteur.