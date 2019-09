Moon Jae-in présente ses vœux de Chuseok

Photo : YONHAP News

Vendredi, c’est Chuseok et les vacances de cette fête traditionnelle de la pleine lune et des moissons commencent demain.Le président de la République a présenté aujourd’hui ses vœux aux sud-Coréens dans un message vidéo. Moon Jae-in y a affirmé que « nous sommes sur un nouveau chemin, vers une nation où tout le monde pourra vivre en toute impartialité ». Il a aussi évoqué quelques priorités de son quinquennat, à savoir une économie dynamique, une société plus juste et une péninsule coréenne pacifique, entre autres.Le chef de l’Etat en a profité pour adresser ses pensées aux victimes du typhon Lingling qui s’est abattu sur le pays la semaine dernière.