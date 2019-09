Deux quotidiens influents en Allemagne affichent des avis opposés au sujet des tensions Séoul-Tokyo

Photo : KBS News

En Allemagne, deux quotidiens les plus lus et les plus influents du pays, ont récemment publié des articles consacrés à la tension actuelle entre la Corée du Sud et le Japon.D’abord, le quotidien de centre-droite Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), s’est rangé du côté du Japon. Reprenant les arguments invoqués par Tokyo, il a adopté un ton critique vis-à-vis de Séoul.En revanche, le Süddeutsche Zeitung (SZ), journal de centre-gauche, a pointé du doigt le gouvernement nippon qui n’assume plus son passé militariste. Dans son article intitulé « La Corée du Sud et le Japon, ombre de l’histoire », publié le 30 août dernier, le SZ a qualifié la décision du Japon de retirer la Corée du Sud de sa « liste blanche » de partenaires de confiance de sanction très disproportionnelle. Selon lui, cette décision est jugée absurde compte tenu des relations entre les deux pays dont les échanges commerciaux s’élèvent à 70 milliards d’euros.Au sujet des femmes de réconfort, le quotidien a dénoncé le révisionnisme nippon qui considère les victimes d’esclavage sexuel perpétré par le Japon impérial comme des « prostitués ordinaires ». Le SZ a enfin appelé Tokyo à faire preuve de sincérité lorsqu’il regarde son histoire passé.