Chuseok : les sud-Coréens optent pour des voyages à l’intérieur des frontières

Photo : KBS News

Cette année, les sud-Coréens préfèrent voyager au sein même du pays lors de Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons.Selon Tmon, la plateforme de vente en ligne, pendant la période des vacances du 12 au 15 septembre, le chiffre d’affaires portant sur le tourisme à l’étranger a reculé de 30 % par rapport à l’an dernier. A la place, les habitants ont penché pour des voyages à l’intérieur de la partie sud de la péninsule coréenne. Entre le 20 août et le 9 septembre, l’hôtellerie a vu ses bénéfices croître de 43 % et les produits liés aux voyages en train de 39 % toujours par rapport à il y a un an. Les parcs d’attraction, les activités de loisir et sportives ainsi que les aquariums ont eux aussi vu leur profit exploser.Selon un responsable de la société, ce changement s’explique par la durée des jours fériés, plus courte que l’année précédente. A cela s’ajoute les répercussions du boycott anti-japonais. Le nombre de touristes partant au Japon a en effet fortement diminué. L’année dernière, Osaka, Fukuoka et Tokyo faisaient partie des dix villes étrangères les plus visitées pendant la fête des récoltes sur ce site. Cette année, seule Osaka figure sur cette liste, au 9e rang. Les villes nippones sont remplacées par des destinations en Asie du Sud-est. Taipei à Taïwan, Da Nang au Vietnam et Cebu aux Philippines occupent respectivement les trois premières places.