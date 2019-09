Le permis de conduire sud-coréen doté d'informations en anglais sera valable dans 33 pays

Photo : KBS News

Les permis de conduire avec des informations non seulement en coréen mais aussi en anglais seront délivrés dès aujourd’hui en Corée du Sud. Résultat, les conducteurs sud-coréens pourront l’utiliser comme un permis de conduire international dans 33 pays, dont la Grande-Bretagne, l’Australie, Singapour et 12 provinces du Canada.Les informations, qui seront affichées en anglais sur le recto du document, sont le nom et la date de naissance du titulaire, le numéro du permis et le type de véhicule autorisé, etc.Jusqu’ici, les habitants du pays du Matin clair devaient obtenir un permis international ou se doter d’une traduction notariée de leur permis afin de pouvoir conduire en dehors de leur territoire.Les automobilistes devront néanmoins être munis de leur passeport en cas de conduite à l’étranger. Il est également recommandé de vérifier les conditions détaillées qui peuvent varier selon les pays.