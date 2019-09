Chuseok : les sud-Coréens prennent le volant pour retrouver leurs familles

Photo : KBS News

La Corée du Sud va célébrer demain la fête traditionnelle de la pleine lune et des moissons, qui correspond au 15e jour du huitième mois du calendrier lunaire. Les congés de Chuseok durent jusqu’à dimanche.A cette occasion, beaucoup d'habitants du pays du Matin clair prennent le volant afin de retrouver leurs familles et participer à la cérémonie des offrandes aux ancêtres appelée charye. Ce déplacement national entraîne souvent d’impressionnants embouteillages sur les autoroutes.Selon la Société nationale des autoroutes, les principaux bouchons se sont formés vers 12h 30 sur 800 km au départ de Séoul et sur 200 km en direction de la capitale sud-coréenne.Le nombre de véhicules qui vont circuler ce jeudi sur les voies rapides pourrait atteindre 5 170 000, dont 270 000 ont déjà quitté la région métropolitaine.L’autorité routière estime que les embouteillages devraient s’atténuer dans l’ensemble du pays après 20h.