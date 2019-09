Les films sud-coréens ne représentent que la moitié du Top 20 des entrées en 2018

Photo : KBS News

Parmi les 20 films qui ont accueilli le plus de spectateurs l’année dernière dans le pays du Matin clair, les œuvres sud-coréennes n’en représentent que la moitié. C’est ce que montrent les données du Kofic, l'équivalent du CNC français, remises aujourd’hui à Han Sun-kyo, le député du Parti Liberté Corée. Ce dernier fait partie de la Commission parlementaire de la culture, du sport et du tourisme.Il s’agit du niveau le plus bas de ces cinq dernières années, une tendance à la baisse qui se poursuit depuis trois ans. Le nombre de long-métrages « made in Korea » présents dans cette liste était de 11 en 2014, 10 en 2015, 13 en 2016 et 11 en 2017. Dans le Top 20 de 2018, on retrouve, entre autres, les deux volumes de « Along with the Gods », à savoir « The Last 49 Days » et « The Two Worlds », ainsi que « The Great Battle » et « Intimate Strangers ».Han a souligné l’importance de créer un environnement qui offre une plus grande variété d’œuvres aux spectateurs afin de faire progresser l’industrie du cinéma sud-coréen. Et d’ajouter qu’il était crucial de développer les films tant quantitativement que qualitativement en vue de rendre le secteur plus équitable.