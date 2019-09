Chosun Sinbo : les discussions de travail entre Pyongyang et Washington visent à préparer le prochain sommet

Photo : KBS News

Les réunions de travail entre Pyongyang et Washington, qui se tiendront fin septembre, seront consacrées à la coordination d’un éventuel accord pour un troisième sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui le Chosun Sinbo, journal officiel de l'association des résidents coréens pro-Pyongyang au Japon et porte-parole du régime nord-coréen.A en croire la presse, la prochaine rencontre bilatérale permettra de faire un pas vers une nouvelle relation nord-coréano-américaine. Les deux pays, qui se menacent l’un l’autre avec l’arme nucléaire, pourront se servir de cette occasion pour dissiper toute menace sur leur sécurité nationale.Le numéro un nord-coréen a affirmé dans son discours en avril dernier qu’il signerait un accord à condition que les contenus soient équitables et acceptables. Et d’avertir que les tractations entre les deux pays risqueraient de s’interrompre si Washington ressortait encore le vieux scénario du sommet de Hanoï. Selon Kim, un échec des discussions de travail empêcherait la tenue d’un nouveau sommet et, dans ce cas, le royaume ermite n’aurait d’autres choix que de trouver une nouvelle voie pour 2020, année des élections présidentielles américaines. Il a ainsi souligné l’importance de cette opportunité à l’administration Trump.L'homme fort de Pyongyang aurait affiché la même intention lors de la rencontre avec le leader américain en juin dernier à Panmunjom. Toujours selon le Chosun Sinbo, le « dialogue productif » qu’ils ont eu à ce moment précis sera à nouveau possible à condition de trouver une solution qui peut satisfaire les deux pays.